İstanbul Valisi'nden Kartal'da çöken binayla ilgili flaş açıklama

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkarılırken, 3'ü ağır 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Valisi Yerlikaya, enkazda Havva isimli bir kızla irtibat sağlandığını açıkladı.

i Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta dün çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmalaları sürüyor.

Binanın enkazında, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması yapıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor. Olay yerinde sessiz olunması konusunda sürekli anons yapılıyor.



Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerken, sivil giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Öte yandan, ambulanslar bölgede hazır bekletiliyor.

VALİ YERLİKAYA: BİR KİŞİYLE İRTİBAT SAĞLANDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada şunları kaydetti:

"Aralıksız devam ediyor. 18.5 saatte 9'u sağlık durumu iyi 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralımız çeşitli hastanelerde. 3 kişi öldü. 2'sinin kimliği tespit edilmişti. Diğerinin de yakınları tarafından kimliği tespit edildi. Çevredeki komşu binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı hemen enkazın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk oluşturuyor. Lazer yöntemiyle bu binanın durumu kontrol altında tutuluyor. Arama faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızda yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Size sevindirici bir haber vereyim. Az önce Havva isimli bir kızımızla AFAD ekiplerimiz konuştu. Sizlerin de duası ile bu kızımız da dünkü Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da ulaşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bize desteklerini sürdürüyor. Süleyman Soylu Bakanımız 05.30'a kadar bizimle birlikteydi. Ha keza Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. TBMM Başkanımız Binali Yıldırım da öyle. Herkezin kalbi ve duası burada. Sizlerin aracılığıyla tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz."