AK Parti İstanbul Büyüklehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, ahaber canlı yayınında projeleri açıkladı: Londra ile İstanbul, raylı sisteme aynı anda başladı. Biz Karaköy Tünel hattını yaptık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 520 kilometreye çıkıyoruz. Londra'yı da geçeceğiz. İstanbul'un ulaşım sorununu ben çözerim. Gebze- Halkalı hattı, 10 Mart'ta ulaşıma hazır hale gelecek. Hedef trafikte bekleme süresini 25 dakikaya düşürmek. Avrasya Tüneli'nde ücret artışı olmayacak, fiyatlar yıl sonuna kadar aynı kalacak. CHP tarafından seçilen bazı ilçe adaylarına baktığımız zaman HDP'nin nerede durduğu gayet aşikar. 15 Temmuz darbe girişiminden beri HDP bizim yanımızda hiç yer almadı, hep CHP'nin yanında yer aldı. Bu sefer de durum aynı olacak. Bunun için kehanete lüzum yok. Kim hangi ittifakta olursa olsun, oy kullanan İstanbulluların desteğine talibim ve tamamının belediye başkanı olacağım. Kimse, Kürtlerin oyunu kendi cebinde sanmasın. Kimse, diğer toplum kesimlerinin oyunu cebinde sanmasın. Cumhur İttifakı'nda genel başkanlar düzeyinde ortak miting çalışması yapıldığını da belirten Yıldırım, Beşiktaş, Maltepe, Silivri adaylarının MHP'den olduğunu, İstanbul ilçeleri düzeyinde beraber çalışacaklarını kaydetti.
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