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: Metroda ’yı geçeceğiz

Metroda Londra’yı geçeceğiz
Büyüklehir Belediye Başkanı adayı , ahaber canlı yayınında projeleri açıkladı: ile , raylı sisteme aynı anda başladı. Biz Karaköy Tünel hattını yaptık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 520 kilometreye çıkıyoruz. Londra'yı da geçeceğiz. İstanbul'un ulaşım sorununu ben çözerim. Gebze- Halkalı hattı, 10 Mart'ta ulaşıma hazır hale gelecek. Hedef trafikte bekleme süresini 25 dakikaya düşürmek. Avrasya Tüneli'nde ücret artışı olmayacak, fiyatlar yıl sonuna kadar aynı kalacak. tarafından seçilen bazı ilçe adaylarına baktığımız zaman 'nin nerede durduğu gayet aşikar. 15 Temmuz darbe girişiminden beri HDP bizim yanımızda hiç yer almadı, hep CHP'nin yanında yer aldı. Bu sefer de durum aynı olacak. Bunun için kehanete lüzum yok. Kim hangi ittifakta olursa olsun, oy kullanan İstanbulluların desteğine talibim ve tamamının belediye başkanı olacağım. Kimse, Kürtlerin oyunu kendi cebinde sanmasın. Kimse, diğer toplum kesimlerinin oyunu cebinde sanmasın. Cumhur İttifakı'nda genel başkanlar düzeyinde ortak miting çalışması yapıldığını da belirten Yıldırım, , , Silivri adaylarının 'den olduğunu, İstanbul ilçeleri düzeyinde beraber çalışacaklarını kaydetti.

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