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'den mağdur edebiyatı

Mağdur edebiyat
operasyonuyla 'da yakalanan ve 'ye iade edilen 'nün kritik ismi , cezaevine gönderildi. Eker'in ifadesi dikkat çekti. Kanlı örgütü "cemaat" olarak nitelendiren Eker, ailesinin Azerbaycan'da mağdur olduğunu söyledi. Örgütün sempatizanı olduğunu belirtti. FETÖ elebaşı Gülen için, "Tam bir terörist olarak kabul ediyorum" dedi.

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