MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen FETÖ'nün kritik ismi İbrahim Eker, cezaevine gönderildi. Eker'in ifadesi dikkat çekti. Kanlı örgütü "cemaat" olarak nitelendiren Eker, ailesinin Azerbaycan'da mağdur olduğunu söyledi. Örgütün sempatizanı olduğunu belirtti. FETÖ elebaşı Gülen için, "Tam bir terörist olarak kabul ediyorum" dedi.
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