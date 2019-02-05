Bugünkü
Takvim

Bay Kemal "dara" düştü! 'de adaysız kalabilir...

, ’e ağzıyla konuşan ’nı aday gösterdi. Hukukçular, “İki kez oylandı, bu adaylık tehlikede” dedi.

Kemal bey 'dara' düştü
Lideri , için 'nı aday yaptı. Dara, PM'de iki kez oylanınca, tartışma başladı. Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu " Odabaşı'nın aldığı 30 oy yeterli değil. İkinci oylamaya katılması da hukuka uygun değil" ifadelerini kullandı. Böylece CHP'nin yüzde 72 oy aldığı kalesi Kadıköy'ün adaysız kalabileceği açıklandı.


haberin devamı




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBay Kemal "dara" düştü! CHP Kadıköy'de adaysız kalabilir...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri