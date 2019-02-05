CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı'nı aday yaptı. Dara, PM'de iki kez oylanınca, tartışma başladı. Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu " Odabaşı'nın aldığı 30 oy yeterli değil. İkinci oylamaya katılması da hukuka uygun değil" ifadelerini kullandı. Böylece CHP'nin yüzde 72 oy aldığı kalesi Kadıköy'ün adaysız kalabileceği açıklandı.
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