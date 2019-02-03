Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda bir araya geldi. Köşke ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da köşke gelmesinin ardından program saat 11.30'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda bir araya geldi. Köşke ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da köşke gelmesinin ardından program saat 11.30'da başladı.
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