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  • Son Güncelleme: 03.02.2019 12:20

Başkan Erdoğan, Kralı ile kahvaltıda bir araya geldi

, Kralı 2. Abdullah ile Çengelköy’deki ’nde kahvaltıda bir araya geldi.

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