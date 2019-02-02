Şanlıurfa'da ilkokul öğrencileri, kütüphane açtı. K. Irak'taki Mehmetçikler, 150 kitapla katıldı. Miniklerin sevgi dolu teşekkür mektuplarını da aynı içtenlikle cevapladı: 'Biz, sizler için buradayız. Okuyup kendinizi geliştirin. Büyüdüğünüzde vatanımıza faydalı işler yapın. Kitapları bu yüzden gönderdik. Yataklarınızda rahat uyuyun. Biz nöbetteyiz.'
İlkokul çocuklarının mesajlarını okuyan askerler, o anları videoya alıp mektup sahiplerine yolladı.
Şanlıurfa Siverek'ten gelen mektup, Kuzey Irak'taki üs bölgesinde 1 metre karda nöbet tutan Mehmetçiğin içini ısıttı.
İlkokul çocuklarının mesajlarını okuyan askerler, o anları videoya alıp mektup sahiplerine yolladı.
Şanlıurfa Siverek'ten gelen mektup, Kuzey Irak'taki üs bölgesinde 1 metre karda nöbet tutan Mehmetçiğin içini ısıttı.
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