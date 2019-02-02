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'ten miniklere mesaj var: İyi yetişin, vatana hizmet edin...

Miniklerin en içten duygularla yazdığı mektupları nöbette okuyan 'ten mesaj var: İyi yetişin, vatana hizmet edin...

Dersimiz vatan
'da ilkokul öğrencileri, kütüphane açtı. K. 'taki ler, 150 kitapla katıldı. Miniklerin sevgi dolu teşekkür mektuplarını da aynı içtenlikle cevapladı: 'Biz, sizler için buradayız. Okuyup kendinizi geliştirin. Büyüdüğünüzde vatanımıza faydalı işler yapın. Kitapları bu yüzden gönderdik. Yataklarınızda rahat uyuyun. Biz nöbetteyiz.'



İlkokul çocuklarının mesajlarını okuyan askerler, o anları videoya alıp mektup sahiplerine yolladı.




Şanlıurfa Siverek'ten gelen mektup, Kuzey Irak'taki üs bölgesinde 1 metre karda nöbet tutan Mehmetçiğin içini ısıttı.

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