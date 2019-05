Fransa'da 'Lady' krizi

Fransa'da Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. Protesto edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yayınlanan bir kitap, tansiyonu yükseltti. "Madame La Presidente" adlı kitapta, First Lady Brigitte Macron'un, yönetimde Macron'dan daha etkili olduğu belirtildi. First Lady'nin bakan atamalarına bile müdahale ettiği bildirildi. Sabah bir karar alan Macron'un akşam eşinin etkisiyle kararını değiştirdiği kaydedildi. Kitapta, "First Lady, Macron'un beyninin sağ tarafı. Elysee Sarayı'nın kapıları kapanır kapanmaz ona danışıyor" denildi.



BEN DE SARI YELEKLİYİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ülkesinde devam eden sarı yelekliler protestoları ile ilgili ilginç bir açıklama geldi. Macron, "Eğer sarı yelekli olmak daha az parlamenter ve daha iyi maaşlı iş istemek anlamına geliyorsa ben de sarı yelekliyim" dedi.