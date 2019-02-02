Bugünkü
Takvim

Fransa'da 'Lady' krizi

Lady krizi
Fransa'da Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. Protesto edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yayınlanan bir kitap, tansiyonu yükseltti. "Madame La Presidente" adlı kitapta, First Lady Brigitte Macron'un, yönetimde Macron'dan daha etkili olduğu belirtildi. First Lady'nin bakan atamalarına bile müdahale ettiği bildirildi. Sabah bir karar alan Macron'un akşam eşinin etkisiyle kararını değiştirdiği kaydedildi. Kitapta, "First Lady, Macron'un beyninin sağ tarafı. Elysee Sarayı'nın kapıları kapanır kapanmaz ona danışıyor" denildi.

BEN DE SARI YELEKLİYİM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ülkesinde devam eden sarı yelekliler protestoları ile ilgili ilginç bir açıklama geldi. Macron, "Eğer sarı yelekli olmak daha az parlamenter ve daha iyi maaşlı iş istemek anlamına geliyorsa ben de sarı yelekliyim" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFransa'da 'Lady' krizi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri