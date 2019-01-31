Beylikdüzü Belediyesi tahsilat bürosunda çalışan Yaşar Uçar'ın, üzerine atılan suçlar nedeniyle intihar etmesi yakınlarını yıktı. Taziyeye gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, tepkiyle karşılandı. Uçar'ın bir yakını, "Sana şu an kafa atasım var" dedi. Bu sırada bazı vatandaşlar da "Beylikdüzü'nü yönetemiyorsun, İstanbul'u mu yöneteceksin?" diyerek tepkilerini gösterdi. İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı olduğunu açıklaması da şaşırtmadı: Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Kanal İstanbul'u tartışacak tek bir dakikayı bile boş buluyorum.
- Güncel
- 31.01.2019
- Gazete
Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Kanal İstanbul açıklaması
CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, şaşırtmadı. O da mega projelere kafadan karşı çıktı. Kanal İstanbul’u konuşmanın boş olduğunu açıkladı.
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