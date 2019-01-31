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'ndan skandal açıklaması

’nin adayı , şaşırtmadı. O da mega projelere kafadan karşı çıktı. ’u konuşmanın boş olduğunu açıkladı.

Kafa karışık
Beylikdüzü Belediyesi tahsilat bürosunda çalışan Yaşar Uçar'ın, üzerine atılan suçlar nedeniyle intihar etmesi yakınlarını yıktı. Taziyeye gelen 'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , tepkiyle karşılandı. Uçar'ın bir yakını, "Sana şu an kafa atasım var" dedi. Bu sırada bazı vatandaşlar da "Beylikdüzü'nü yönetemiyorsun, İstanbul'u mu yöneteceksin?" diyerek tepkilerini gösterdi. İmamoğlu'nun 'a karşı olduğunu açıklaması da şaşırtmadı: Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Kanal İstanbul'u tartışacak tek bir dakikayı bile boş buluyorum.

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