Başkan Erdoğan: Fırat’ın doğusunu huzura kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'na katıldı. Yaptığı konuşmada, Astana görüşmeleriyle Suriye'de kalıcı çözüm için mesafeler alındığını anlattı. Bölgede oynanan oyunun çok iyi bilindiğini belirterek "Bugün Suriye'de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı. Mevcutlarının da terör örgütü YPG'ye meşruiyet kazandırmak için bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. DEAŞ ortaya çıkışında belli güçlerin bölgedeki emellerine hizmet eden bir piyon olduğu ortaya çıkmıştı. Sırf DEAŞ'la mücadele ediyor diye çocukları silahlandıran, camileri, okulları yıkan çeteye binlerce tır silah gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.
EVE DÖNÜŞ OLACAK
Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturulacağını belirten Erdoğan, "Sahada askeri güçlerle temasımızı sürdürüyoruz. Olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomasiyi yürütürken bir sonrası için hazırlıkları tamamladık. İlk aşamada ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Azez, Cerablus, Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
EVE DÖNÜŞ OLACAK
Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturulacağını belirten Erdoğan, "Sahada askeri güçlerle temasımızı sürdürüyoruz. Olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomasiyi yürütürken bir sonrası için hazırlıkları tamamladık. İlk aşamada ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Azez, Cerablus, Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
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