Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan: Fırat’ın doğusunu huzura kavuşturacağız

Başkan Erdoğan, “Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat’ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.

İstikrar harekatı
Cumhurbaşkanı , İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'na katıldı. Yaptığı konuşmada, görüşmeleriyle 'de kalıcı çözüm için mesafeler alındığını anlattı. Bölgede oynanan oyunun çok iyi bilindiğini belirterek "Bugün Suriye'de varlığı neredeyse kalmadı. Mevcutlarının da terör örgütü 'ye meşruiyet kazandırmak için bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. DEAŞ ortaya çıkışında belli güçlerin bölgedeki emellerine hizmet eden bir piyon olduğu ortaya çıkmıştı. Sırf DEAŞ'la mücadele ediyor diye çocukları silahlandıran, camileri, okulları yıkan çeteye binlerce tır silah gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

EVE DÖNÜŞ OLACAK
Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturulacağını belirten Erdoğan, "Sahada askeri güçlerle temasımızı sürdürüyoruz. Olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomasiyi yürütürken bir sonrası için hazırlıkları tamamladık. İlk aşamada ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Azez, , Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan: Fırat’ın doğusunu huzura kavuşturacağız
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri