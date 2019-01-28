Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan ve beka gibi hiçbir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, 24 Haziran'ın öcünü almaktır. İçinde Kandil'in, Pensilvanya'nın, ülkemize husumet aşikar tüm çevrelerin olduğu ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir. Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür.
Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık kafalarına kafalarına indik. Cerablus, El-Bab, Afrin'de indik mi indik. Şimdi de hazır bekliyoruz yanlış yaparlarsa yine oradayız.
YARALAR SARILACAK
Başkan Erdoğan, Antalya'daki doğal afetin 100 milyon liralık zarara yol açtığını anlattı. Yaraların sarılacağını açıkladı.
İŞTE ANTALYA ADAYLARI
Büyükşehir: Menderes Türel
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topcu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
Gazipaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
Alanya: Adem Murat Yücel (MHP)
Kemer: Yusuf Üras (MHP)
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (MHP)
Finike: Nail Dülgeroğlu (MHP)
YANLIŞ YAPARLARSA ORADAYIZ
Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık kafalarına kafalarına indik. Cerablus, El-Bab, Afrin'de indik mi indik. Şimdi de hazır bekliyoruz yanlış yaparlarsa yine oradayız.
YARALAR SARILACAK
Başkan Erdoğan, Antalya'daki doğal afetin 100 milyon liralık zarara yol açtığını anlattı. Yaraların sarılacağını açıkladı.
İŞTE ANTALYA ADAYLARI
Büyükşehir: Menderes Türel
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topcu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
Gazipaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
Alanya: Adem Murat Yücel (MHP)
Kemer: Yusuf Üras (MHP)
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (MHP)
Finike: Nail Dülgeroğlu (MHP)
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