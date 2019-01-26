İstanbul'da 'olta' yöntemiyle vatandaşların sosyal medya hesaplarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan 7 hacker yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılar, sosyal medya hesabını 3 defa ele geçirip para karşılığında geri verdikleri bir vatandaşı 4'üncü kez aynı tuzağa çekip pazarlığa girişince şebekenin sonu geldi. A.Z.'nin verdiği bilgiler ışığında dolandırıcıların izi bulundu. Polis şebekenin aynı yöntemle 12 vatandaşın daha hesaplarını ele geçirip mağdur ettiğini belirledi. 7 kişi gözaltına aldı. İlk tespitlere göre, yarım milyon liraya yakın vurgun yapıldığı anlaşıldı.
- Güncel
- 26.01.2019
- Gazete
Pişkin hackerlar yakalandı
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