Hortumda kaybolan Kader Buse Acar hala bulunamadı Hortum, otomobili dereye fırlattı. Araçtaki Kader Buse suya kapıldı. Genç kız hala bulunamadı. Sadece çantasına ve küpesine ulaşıldı. Faciadan kurtarılan annenin sözleri ise yürekleri parçaladı: Kızım olmadan yaşayamam.









2 DAKİKA ÖNCE BABASI İLE KONUŞMUŞ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan, Buse'nin babasını teselli etti.







Kızının Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi aldığını ve tatil için Antalya'ya geldiğini söyleyen baba Acar, "Olaydan 2 dakika önce kızımla telefonda görüşmüştüm" dedi. Derede bulunan Kader Buse'nin çanta ve küpesi, babaya teslim edildi. Acılı baba güçlükle ayakta durabildi.







ANNE DİYE ÇIĞLIK ATTI

Hastanede tedavisi süren Ayla Acar'ın ilk cümlesi, "Kızım bulundu mu?" oldu. Akın, "Hortum bir anda geldi. Aracı havaya fırlatırken camlar kırıldı. Buse, 'Anne' diye çığlık atıyordu" diye konuştu.



ÇAMUR YAĞACAK

Meteoroloji, bu akşama kadar Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini belirtti.



100 KİŞİ MAHSUR

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunu açmak için çalışma başlattığını belirterek, "Mahsur kalan kişilerin tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.



MENEMEN'DE 4.3'LÜK KORKU









İZMİR UÇTU!

Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ve kentte hayatı adeta durdurdu.





ERDOĞAN ÖZTÜRK

Antalya , önceki gün felaketi yaşadı. Hortum nedeniyle başına sert bir cisim çarpan 13 yaşındaki Berivan, hayata gözlerini kapadı. Ancak facia bununla sonlanmadı. Araçla yola çıkan Ayla Acar ile kızı Kader Buse Acar (20), Kemer'de hortuma yakalandı. Hortum, anne Acar'ın kullandığı aracı Ağva Deresi'ne fırlattı. Buse suda kaybolurken, annesi yaralı kurtarıldı. Dalgıçlar, derede Buse'yi aradı. Çalışmaları izleyen baba Ahmet Acar 'ın "Buse'mi sağ salim geri ver Akdeniz" çığlığı, yürekleri dağladı. Genç kızın, hortumla kopup dereye düşen sac çatının altında olabileceğini tahmin eden ekipler, çatıyı vinçle kaldırdı. Ardından Buse'nin çantası ve küpesine ulaşıldı. Faciadan kurtarılarak hastaneye kaldırılan anne Ayla Acar'ın kendisine gelir gelmez, yakınlarına "Kızım bulundu mu? Kızım olmadan yaşayamam" dediği ortaya çıktı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan, Buse'nin babasını teselli etti.Kızının Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi aldığını ve tatil için Antalya'ya geldiğini söyleyen baba Acar, "Olaydan 2 dakika önce kızımla telefonda görüşmüştüm" dedi. Derede bulunan Kader Buse'nin çanta ve küpesi, babaya teslim edildi. Acılı baba güçlükle ayakta durabildi.Hastanede tedavisi süren Ayla Acar'ın ilk cümlesi, "Kızım bulundu mu?" oldu. Akın, "Hortum bir anda geldi. Aracı havaya fırlatırken camlar kırıldı. Buse, 'Anne' diye çığlık atıyordu" diye konuştu.Meteoroloji, bu akşama kadar Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini belirtti.Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunu açmak için çalışma başlattığını belirterek, "Mahsur kalan kişilerin tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçları karşılanıyor" dedi. İzmir 'in Menemen ilçesinde dün gece saat 23.20'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi. 16.2 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ve kentte hayatı adeta durdurdu. TÜM MANŞETLER