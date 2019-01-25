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için iyilik seferberliği

3.5 yaşındaki Öykü, lösemiye yakalandı. Yaşaması ilik nakline bağlıydı. Donör olmak isteyen mahkumlardan TAKVİM’e mektup yağdı. İyilik seferberliği ise sınırları aştı. 12 ülke ve 76 ilde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Bir dünya iyilik
Türkiye, 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'yı yaşatmak için kenetlendi. İzmirli Öykü, 3 ay önce lösemiye yakalandığını öğrendi. Tek çaresi ise ilik nakliydi. Şimdiye kadar kan bağışı kampanyaları sonuç vermedi. Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş, iyilik hareketinin startını verdi. Aktaş, Öykü için cezaevlerinde bağış kampanyası başlatılması için Adalet Bakanlığı'na seslendi. Aktaş gibi diğer mahkumlar da donör olmak istediklerini söyledi. Cezaevlerinden gazetemize yüzlerce "Öykü" mektubu geldi. Adalet Bakanlığı, cezaevleride kan kampanyası başlatılacağını müjdeledi. Öykü seferberliği ise dünyayı etkiledi.

5 İLE ÇAĞRI YAPTI
Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı, kızı için başlatılan ilik kampanyasının 12 ülke ve 76 ilde devam ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki personeller de kan bağışına destek verdi. Anne Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve külleyi "76 ilin dışında 'de , , , ve kampanyaya katılmadı. Biz bu illerde de duyarlı vatandaşlarımızın kampanyaya iştirak etmesini bekliyoruz" dedi.



ÖYKÜNAME!
Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi A-10 Koğuşu'ndan Emre Avcı: Öykü için biz de donör olmak istiyoruz. Ne gerekirse seve seve yapmaya hazırız. Organ bağışı insanlık görevidir.
Yozgat T Tipi Kapalı Cezaevi A-11 Koğuşu'ndan Kenan Yücedağ: Biz dört duvar arasında olsak da kalbimiz taşlaşmamıştır. Ben de bir kız çocuğu babasıyım. Öykü'yü yaşatalım.
Bergama M Tipi Cezaevi A-4 Koğuşu'ndan Umut Erol: Cezaevinde 500 kişiyiz. Biz de Öykü'ye umut olmak istiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşması için duacıyız.
Ereğli T Tipi Cezaevi A-26 Koğuşu'ndan Mehmet Arif Topçu: Biz her ne kadar suç işleyip mahkum olsak da bizim de vicdani sorumluluğumuz var. Arkadaşlarım ve ben donör olmak için hazırız.
H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Onur Çiçek: Koğuş arkadaşlarımla birlikte Öykü ve onun gibi kardeşlerimize kan bağışında bulunmak için gönüllüyüz. Öyküler ölmesin.
Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B-11 Koğuşu'ndan Serdar Kuş: Burada tüm hükümlüler kan bağışında bulunmak için bakanlığa sesleniyor. Öykü kardeşimizi yaşatmalıyız...


ERDOĞAN ÖZTÜRK​

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