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Kadın dehşeti

’da bir kadın, kocasını parçalara ayırıp bahçeye gömdü. ’da yeni gelin, tartıştığı eşini öldürdü.

Kadın dehşeti
Bu kez kadınlar elini kana buladı. İlk olay dün 'da yaşandı. Havva Z. (35), bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. (40) ile tartıştı. Kadın, eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Havva Z.'nin battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polisi aradı. Gözaltına alınan kadın cinayeti itiraf etti.
Şanlıurfa'da ise Nesire Engül, 15 gün önce evlendiği Mehmet Engül'e boşanmak istediğini söyledi. Adam olumsuz yanıt verdi. İkili birbirine girdi. Öfkelenen kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet E., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı ise tutuklandı.

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