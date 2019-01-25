H'Ata'ya feryat şüphesi

İzmir Çeşme'de 4 yıl önce okul kantininde semaverdeki suyun dökülmesi ile yanan Ata Tuna Kavalcı'nın davası sonuçlandı. Vücudunun büyük bölümünde meydana gelen doku kayıpları nedeniyle 50'den fazla ameliyat geçiren Ata'nın yaşadığı olayla ilgili Çeşme 2'nci Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, okul müdürü ile kantin işletmecisi çift kusurlu bulundu. Bilirkişi ve müfettiş raporlarında kusurlu oldukları bildirilen kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, okul müdürü Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Şimdi 15 yaşında olan ve tedavisi devam eden Ata Tuna'nın yakınları cezayı az bulurken, sanıklar ise çok bulup kararı temyiz etti. Ata'nın ailesi tarafından açılan 1.6 milyon lira talepli tazminat davası ise halen devam ediyor.
- Güncel
- 25.01.2019
- Gazete
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