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Acı üstüne acı

Acı üstüne acı
İstanbul'da Pendik Sahil Yolu'nda geçtiğimiz Aralık ayında yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Fatma Rukiye Ünlüer, bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Acıya boğulan ailesi, kızlarının ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasıyla ikinci kez yıkıldı. Acılı baba Haldun Hanifi Ünlüer ve eşi Dr. Ayşe Nurcan Ünlüer, kızlarının ölümüne sebep olan aracın sürücüsünün 1 saat bile polis merkezinde kalmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Katil etrafta kamera olmamasını ve kaza anını kimsenin görmemesini fırsat bilerek, kızımın yaya geçidinden geçmediğini iddia etmiş. 10 adım ileride yaya geçidi varken, çamurlu ve yüksek bordür bir yerden geçmez, zaten hayatın olağan akışına ters."

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