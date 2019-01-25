Bugünkü
Takvim

2.5 saat yüzdüler hayatta kaldılar

’nda ’ta meydana gelen da 4 vatandaşımız can verdi. Gemide stajyer kaptan Tamer Yankı Coşar, arkadaşlarıyla birlikte 2.5 saat yüzerek hayatta kaldıklarını söyledi...

2.5 saat yüzdüler hayatta kaldılar
Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı 'Candy' ve 'Maestro' isimli gemilerde yaşanan nın ardından çıkan yangında gemiciler dehşeti yaşadı. İki gemide bulunan 16 Türk mürettebattan 8'i sağ kurtarıldı, 4'ü ise halen aranıyor. Faciadan sağ çıkan 3. Kaptan Eren Köklü, telefonla ulaştığı ailesine, gemiden atlayarak hayatta kaldığını anlattı. Köklü'nün ablası Sedem Yeşilgün, "Bugün sabah konuştuk. Kerç'te bir hastanedeymiş. 'Gemiden atlayıp kurtuldum, birkaç çiziğim var sadece' dedi" diye konuştu. Sağ kurtulanlardan stajyer kaptan Tamer Yankı Coşar; "Patlamanın etkisi ile denize uçtuk, donmak üzereyken kurtarıldık. Denizde yanan arkadaşımın montunu çıkardım" dedi. 4.7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğalgazı Rusya'nın Kuban Limanı'na taşınması sırasında 'nda 'ta meydana gelen da 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan 3. Kaptan Eren Köklü ailesini arayarak, "Gemiden atladık, öyle kurtulduk" dedi.



Tamer Yankı Coşar'ın babası Yaşar Coşar da, "Oğlum, denizde yanan arkadaşın, montunu çıkarırken eli yanmış. Birlik olup 4 arkadaşlarını kurtarmışlar. Oğlum iyi bir yüzücüydü onun büyük faydası olmuş" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri2.5 saat yüzdüler hayatta kaldılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri