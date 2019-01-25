2.5 saat yüzdüler hayatta kaldılar

Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı 'Candy' ve 'Maestro' isimli gemilerde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında gemiciler dehşeti yaşadı. İki gemide bulunan 16 Türk mürettebattan 8'i sağ kurtarıldı, 4'ü ise halen aranıyor. Faciadan sağ çıkan 3. Kaptan Eren Köklü, telefonla ulaştığı ailesine, gemiden atlayarak hayatta kaldığını anlattı. Köklü'nün ablası Sedem Yeşilgün, "Bugün sabah konuştuk. Kerç'te bir hastanedeymiş. 'Gemiden atlayıp kurtuldum, birkaç çiziğim var sadece' dedi" diye konuştu. Sağ kurtulanlardan stajyer kaptan Tamer Yankı Coşar; "Patlamanın etkisi ile denize uçtuk, donmak üzereyken kurtarıldık. Denizde yanan arkadaşımın montunu çıkardım" dedi. 4.7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğalgazı Rusya'nın Kuban Limanı'na taşınması sırasında Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta meydana gelen kazada 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan 3. Kaptan Eren Köklü ailesini arayarak, "Gemiden atladık, öyle kurtulduk" dedi.
Tamer Yankı Coşar'ın babası Yaşar Coşar da, "Oğlum, denizde yanan arkadaşın, montunu çıkarırken eli yanmış. Birlik olup 4 arkadaşlarını kurtarmışlar. Oğlum iyi bir yüzücüydü onun büyük faydası olmuş" dedi.
Tamer Yankı Coşar'ın babası Yaşar Coşar da, "Oğlum, denizde yanan arkadaşın, montunu çıkarırken eli yanmış. Birlik olup 4 arkadaşlarını kurtarmışlar. Oğlum iyi bir yüzücüydü onun büyük faydası olmuş" dedi.
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