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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:23

'dan 'ın iddiasına yanıt

'ndan 'ın 2014 yerel seçimlerinde 550 sandık sonucunun 'ya gelmedi' iddiasına karşı cevap geldi.

YSK'dan Mansur Yavaş'ın iddiasına yanıt

Başkanı , 'ın "Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'ya gelmedi" iddiasına ilişkin, "30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" dedi.

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