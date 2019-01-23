Fotokapanı evine götüren vatandaş mahkemelik oldu

'ndetemizlik işçisi olan(46), devletbüyüklerini korumak amacıylahavalimanı güzergahınayerleştirilen Emniyet'eaitbirini 'telefon' zannederekevine götürdü. Fotokapaniçerisindeki SİM kartıtelefonuna takınca yakalananAkkuş'a, 'kamu hizmetine veyayararına tahsis edilen eşyahakkında hırsızlık' suçlamasıyladava açıldı. Akkuş, ilkduruşmada beraat etti.Olay, 3 Nisan 2018'deYakutiye'de meydanageldi. Akkuş, havalimanıgüzergahında temizlik işiyaparken, toprak alandaucunda anten bulunanbir cihaz fark etti. Toprakaltından çıkardığı cihazı alıp,evine götürdü.ekipleri iseyerleştirilen 3 fotokapandanbirinin eksik olduğunu farkedip harekete geçti. Polisekipleri fotokapanın verdiğisinyal ile Akkuş'u buldu.Akkuş hakkındahapis istemiyledava açıldı. Akkuş, 15 Ocak'tagörülen duruşmasındayaşadıklarını şöyle anlattı:"Afganlar'ın düşürdüğüwalkman ya da telefon sandım.Pili bitmiş diye pil aldım.Böyle şeyleri kurcalamayameraklıyım. İçindeki kartı,telefonuma takıp kime aitolduğunu bulmak için baktım,ancak ses gelmedi. Ertesi günpolisler aradı ve cihazı teslimettim. Bir daha görsem aslaalmam.