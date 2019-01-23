Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Taner Akkuş (46), devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen Emniyet'e ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Fotokapan içerisindeki SİM kartı telefonuna takınca yakalanan Akkuş'a, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla dava açıldı. Akkuş, ilk duruşmada beraat etti. Olay, 3 Nisan 2018'de Yakutiye'de meydana geldi. Akkuş, havalimanı güzergahında temizlik işi yaparken, toprak alanda ucunda anten bulunan bir cihaz fark etti. Toprak altından çıkardığı cihazı alıp, evine götürdü. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekipleri fotokapanın verdiği sinyal ile Akkuş'u buldu. Akkuş hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkuş, 15 Ocak'ta görülen duruşmasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Afganlar'ın düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Pili bitmiş diye pil aldım. Böyle şeyleri kurcalamaya meraklıyım. İçindeki kartı, telefonuma takıp kime ait olduğunu bulmak için baktım, ancak ses gelmedi. Ertesi gün polisler aradı ve cihazı teslim ettim. Bir daha görsem asla almam. Devlet malı olduğunu bilsem elimi sürer miyim?"
- Güncel
- 23.01.2019
- Gazete
Fotokapanı evine götüren vatandaş mahkemelik oldu
Bulduğu fotokapanı telefon zannederek evine götüren Taner Akkuş, mahkemelik oldu. Cihazın verdiği sinyal ile yakayı ele veren Akkuş, ilk duruşmada beraat etti, ‘Merakımdan aldım. Bir daha yapmam’ dedi.
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