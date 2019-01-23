Boşanmak istemeyen ne yapmalı? (Siz sorun avukatınız cevaplasın)

Tazminatta sağlık sigortasına bakılır
5 yıldır çalıştığım şirkette çalışanlara özel sağlık sigortası da yapılıyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında özel sağlık sigortası primleri de hesaba dahil edilir mi?
5 yıldır çalıştığım şirkette çalışanlara özel sağlık sigortası da yapılıyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında özel sağlık sigortası primleri de hesaba dahil edilir mi?
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