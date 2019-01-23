Bugünkü
Takvim

Boşanmak istemeyen ne yapmalı? (Siz sorun avukatınız cevaplasın)

"Eşim benden ayrılmak istiyor. Ancak ben şiddetle karşı çıkıyorum. açtı. Dava sürecinde ben boşanmayı kabul etmediğim takdirde hakim nasıl karar verir? Sizinle paylaştığım bu durumu hakime söylesem etkisi olur mu?" 'Siz sorun avukatınız cevaplasın' köşesinde Hukukçu Feride Hilal İmal sorularınızı yanıtlıyor...

Boşanmak istemeyen ne yapmalı?
Tazminatta sağlık sigortasına bakılır
5 yıldır çalıştığım şirkette çalışanlara özel sağlık sigortası da yapılıyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında özel sağlık sigortası primleri de hesaba dahil edilir mi?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBoşanmak istemeyen ne yapmalı? (Siz sorun avukatınız cevaplasın)
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar