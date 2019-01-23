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5 padişahın heykelini yaptırdı

5 padişahın heykelini yaptırdı
Van'ın Erciş ilçesinde oto yedek parça bayiliği yapan Sami Demir (58), Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı. Toplam 175 bin dolara mal olan, her biri 1 ton 200 kilo ağırlığındaki heykeller, gemiyle 'ya, oradan da TIR'a yüklenerek ilçeye taşınıp, Demir'in evinin bahçesine yerleştirildi. Demir, "Rahmetli babam bu tür eserleri çok severdi. Bana, 'Oğlum kültürel miraslarınız 'de de olsa gidin getirin' derdi. Burada yaptıramayınca, Çin'in yolunu tuttum" dedi.

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