Türk can Suriyeli cep derdinde!

Hayatını kurtarın adamı hırsızlıkla suçlayan Suriyeli kadın, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olay dün İstanbul Fatih'te meydana geldi. Suriyeli genç bir kadın, taksiden inerek denize atladı. Durumu fark eden tekne çalışanı, hemen suya girip onu kurtardı, sahile çıkardı. Polis ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Suriyeli, ekiplere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Bunun üzerine teknede arama yapıldı. Ancak telefon bulunamadı. Kadını, hastaneye, adam karakola götürüldü. Tekne çalışanı, "Denize atlarken görmüşler, biz de sudan aldık kenara çıkarttık. Şimdi de 'telefonumu aldınız' diyor. Polisi de ambulansı da ben çağırdım" diye konuştu. Mehmet Uzun da, "Kadını tekneye bile çıkarmadılar" dedi.
Tekne çalışanı, karakola götürüldü.
Tekne çalışanı, karakola götürüldü.
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