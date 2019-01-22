Koç için toplandılar

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için vefatının üçüncü yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Törene Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Ali Koç, Caroline Koç, İnan Kıraç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de törene katıldı.
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de törene katıldı.
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