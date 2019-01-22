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Koç için toplandılar

Koç için toplandılar
Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Yönetim Kurulu Başkanı merhum için vefatının üçüncü yıl dönümünde 'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Törene Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Ali Koç, Caroline Koç, İnan Kıraç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.



Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de törene katıldı.

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