Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Türkiye'ye yatırım konusunda sessiz kalmayı tercih etti. Şahenk, Türkiye'deki mal varlıklarını satarken Komşu'yu da es geçmedi. Atina'nın en gözde semtlerinden biri olan Kolonaki'deki 6 katlı apartmanı Yunanistan'ın en ünlü iş adamlarından Apostolos Vakakis'e sattı. Vakakis, Şaphenk'in apartmanı için 3 milyon euro yani 19 milyon lira ödedi. Bankalara olan döviz karşılığı 25.2 milyar liralık borcunu yapılandıran Doğuş Holding'in Avrupa'daki bazı otellerini Dubai Emiri El Maktum'un şirketine satmak için görüştüğü ileri sürüldü. Satılması planlanan tesisler arasında İstanbul Grand Hyatt ve İtalya'daki iki otel de var. Şahenk, D-Marinas hisselerinin bir bölümünü ve İspanya'daki Villa Magna otelini 210 milyon Euro'ya Meksikalılar'a satmıştı.
Diana Şahenk - Ferit Şahenk
Apostolos Vakakis
Diana Şahenk - Ferit Şahenk
Apostolos Vakakis
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