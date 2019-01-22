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Başkan Erdoğan: Verilen sözler tutulsun

Başkan Erdoğan, ile ilgili ABD ve ’nın verdiği sözleri hatırlattı. “Süreç işlerse ne ala. Aksi taktirde hazırlıklarımız zaten tamam” açıklamasını yaptı.

Verilen sözler tutulsun
Cumhurbaşkanı , Ekonomi Şurası'nda konuştu. Önemli mesajlar verdi:
ÜLKEMİZE en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. 'in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz.
BU konuda ABD bize lojistik destek verirse DEAŞ'ı yok ederiz. Sayın Trump'a bunu da söyledim.

GEREKEN ADIMLARI ATARIZ
AMERİKA, ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Ama ilanihaye bekleyecek, seyredecek değiliz.
ŞAYET bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık. Kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız.
TÜRKİYE kendisine verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle çok bedeller ödemiştir. Yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor.



SAYGILI
Erdoğan, Fazıl Say'ın Ankara'da 18 Ocak'ta verdiği 'Truva Sonatı' konserine katılarak Türkiye'nin çok büyük bir kesiminden alkış almıştı



SAYGISIZ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine gitmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, haddini aştı. Erdoğan'a saygısızlık yaptı. Özel, Say'a yöneltilen "takiyye" eleştirilerinin asıl muhatabının Erdoğan olduğunu söyleme cüretini gösterdi. Konsere davetin de katılmanın da normal olduğunu kabul etmek istemedi. CHP'nin ötekileştirici zihniyetini bir kez daha teyit etti.

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