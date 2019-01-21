Karne çok iyi baba çok kötü

İskenderun ilçesinde babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesi ortaya çıktı.bütün derslerden "Çok iyi" aldı. 2 Ocak'ta babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Cani baba, tutuklanarak hapse atılmıştı. Yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderunolduğu görüldü. Anne Gülistan Öger, karneyi görünce, bir kez daha yıkıldı.