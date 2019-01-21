Karne çok iyi baba çok kötü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesi ortaya çıktı. Mertcan Yılmaz (6) bütün derslerden "Çok iyi" aldı. 2 Ocak'ta babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Cani baba, tutuklanarak hapse atılmıştı. Yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü. Anne Gülistan Öger, karneyi görünce, bir kez daha yıkıldı.
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