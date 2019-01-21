Acıya gebe

Doğumda kaybettiği eşinin yadigarı kızına hem annelik hem babalık yapan Serhat Aydemir'in sözleri yürekleri titretti. İzmir'de yaşayan Pelin Aydemir'in (26) eşi Serhat Aydemir (26), 2 yıl önce evlendi. Kısa süre sonra bebekleri olacağını öğrenen çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Sancıları başlayan Pelin, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetti. Kızı Alya'yı hiç göremeyen genç kadının ölümünde doktor ihmali olduğu iddia edildi. Aradan tam 7 ay geçti. Ayla'yı annesiz bırakanların hala yargı önüne çıkmadığını belirten Serhat Aydemir, "Acım ilk günkü gibi taze. Adalete güveniyorum. Sorumluların gereken cezayı alacığına inanıyorum. 2 Ocak eşimin doğum günüydü. Mezarına gidip kutladım. Ölümüne neden olanlardan adalet önünde hesap soracağıma söz verdim" dedi.
Ceyhan TORLAK
Ceyhan TORLAK
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