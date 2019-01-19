Yerel seçimlere 'Cumhur İttifakı' çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak'ta İzmir'deki adaylarını açıkladı. MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı Sema Aydın'dı. Ancak Aydın'ın ailevi sorunları aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiği vurgulandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını anlattı.
- Güncel
- 19.01.2019
- Gazete
Sema Aydın çekildi
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