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Sema Aydın çekildi
Yerel seçimlere 'Cumhur İttifakı' çatısı altında giren AK Parti ile , 5 Ocak'ta İzmir'deki adaylarını açıkladı. MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı Sema Aydın'dı. Ancak Aydın'ın ailevi sorunları aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiği vurgulandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını anlattı.

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