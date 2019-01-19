İnce'nin cumhurbaşkanı olma planı güldürdü

CHP, 'çantada keklik' olarak gördüğü İzmir'de aday çıkaramadı. Parti karıştı. Yenilgiye doymayan Muharrem İnce ise bu durumdan vazife çıkardı. İl il dolaşmaya başladı.
31 Mart seçiminin büyük fırsat olduğunu anlattı. "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i alırsak ben Başkan olurum" açıklamasını yaptı. Bu hesap, öğrencilerini şaşırttı.
kalan karakter 1000
ince yalovada tavukların seni bekliyor
fizik tedavi kesmez, asıl başka tedaviler de gerekiyor!
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