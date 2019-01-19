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İnce'nin cumhurbaşkanı olma planı güldürdü

Bu son dedik ama durmadı, yine kendini haber yaptırdı. 'Fizik öğretmeniyim' diye övünen ince, yerel  sonrası cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Bütün fizik kurallarını altüst etti.



, 'çantada keklik' olarak gördüğü 'de aday çıkaramadı. Parti karıştı. Yenilgiye doymayan ise bu durumdan vazife çıkardı. İl il dolaşmaya başladı.
31 Mart inin büyük fırsat olduğunu anlattı. ", , , ve Mersin'i alırsak ben Başkan olurum" açıklamasını yaptı. Bu hesap, öğrencilerini şaşırttı.






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ihsan ihsan

ince yalovada tavukların seni bekliyor

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cevapla 19.01.2019 11:41
kpt kpt

fizik tedavi kesmez, asıl başka tedaviler de gerekiyor!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2019 10:41
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