FETÖ’nün belediye imamı Erkan Karaarslan yakalandı

FETÖ'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen ve bir süredir firari olarak her yerde aranan Erkan Karaarslan, Ankara'da gizlendiği evde yakalandı. Karaarslan başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediyeye danışmanlık hizmeti veriyordu. Ayrıca Karaarslan'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlere de birçok CHP'li belediyeden ihale aldığı biliniyordu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun da Karaarslan'ın şirketlerine binlerce liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.



NAZİF KARAMAN