Kanatlı kuş

AĞRI'DA yüksek gerilim hattına takılan güvercin uğruna kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir'e (18) devlet sahip çıktı. Ankara GATA'ya nakledilen gence iki protez kol takıldı. Annesinin "Kanatsız kuşum" diye sevdiği Ramazan, aylar sonra yeni hayata başladı. Taşdemir, "Artık çok mutluyum" dedi.
ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.