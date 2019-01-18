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Kanatlı kuş

Kanatlı kuş
AĞRI'DA yüksek gerilim hattına takılan güvercin uğruna kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir'e (18) devlet sahip çıktı. Ankara GATA'ya nakledilen gence iki protez kol takıldı. Annesinin "Kanatsız kuşum" diye sevdiği Ramazan, aylar sonra yeni hayata başladı. Taşdemir, "Artık çok mutluyum" dedi.

ERHAN ÖZTÜRK

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