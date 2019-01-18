İtalya’da evlenin

adasının SambucaBelediyesi, nüfuskaybı yaşayankasabayı yenidencanlandırmak,mimari mirasıkorumak ve turizmi teşvikamacıylaprojesibaşlattı. Tek şart ise 3 yıl içindeen az 15 bin euro değerindetadilat yapma taahhüdü vermek.Tarihi Fenikelilere kadar gidenSambuca bugünkü haliyle ise 830yılı civarında Araplar tarafındankuruldu. O dönem Zabut olarakadlandırılan kasabada halen tarihibirbulunuyor.1 euro'ya satışa çıkarılan evlerinbazıları da bu tarihi mahallede yeralıyor. CNN'e konuşan SambucaBelediye Başkan YardımcısıGiuseppe Cacioppo," dedi.