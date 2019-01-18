İtalya’da evlenin

Sicilya adasının Sambuca Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla "1 euro'ya ev" projesi başlattı. Tek şart ise 3 yıl içinde en az 15 bin euro değerinde tadilat yapma taahhüdü vermek. Tarihi Fenikelilere kadar giden Sambuca bugünkü haliyle ise 830 yılı civarında Araplar tarafından kuruldu. O dönem Zabut olarak adlandırılan kasabada halen tarihi bir "Arap mahallesi" bulunuyor. 1 euro'ya satışa çıkarılan evlerin bazıları da bu tarihi mahallede yer alıyor. CNN'e konuşan Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, "Sambuca, 'İhtişamlı Şehir' olarak bilinir. Bu verimli topraklara 'Dünyadaki Cennet' de denilir. Tarihle dolu, doğal bir rezervin içinde yer alıyoruz. Etrafımız muhteşem plajlar, ormanlık alanlar ve dağlarla çevrili" dedi.
İtalya'nın en güzel bölgelerinden biri olarak gösterilen Sambuca'ya ilgi büyük olacak...
İtalya'nın en güzel bölgelerinden biri olarak gösterilen Sambuca'ya ilgi büyük olacak...
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