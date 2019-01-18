Firari Öksüz VIP kadrosunda

15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ Çatı Davası'nın gerekçeli kararında, firari Adil Öksüz'ün Pensilvanya'da ailesiyle birlikte Gülen'le görüştüğü belirtildi. Gülen'in VİP kadrosunda olduğu belirtilen Öksüz'ün elebaşı tarafından yetiştirilen kozmik adamlardan olduğu kaydedildi. 59 firari isme Kırmızı Bülten çıkarıldığı bildirildi.
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YÜKSEL TEMEL
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