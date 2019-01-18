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Firari Öksüz VIP kadrosunda

Firari Öksüz VIP kadrosunda
15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan Çatı Davası'nın gerekçeli kararında, firari 'ün Pensilvanya'da ailesiyle birlikte Gülen'le görüştüğü belirtildi. Gülen'in VİP kadrosunda olduğu belirtilen Öksüz'ün elebaşı tarafından yetiştirilen kozmik adamlardan olduğu kaydedildi. 59 firari isme Kırmızı Bülten çıkarıldığı bildirildi.


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