Derin plan

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının Alman derin devleti tarafından üstünün örtülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kişilerden biri de Mehmet Daimagüler... Davanın müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler, "Alman mahkemelerine güvenmiyorum. Bu ceza davalarından bir şey beklemiyorum. Bu yüzden tazminat davası açtık. Bu davaları Almanya'da kaybedeceğiz. Bundan eminim ama sonrasında bunları AİHM'e taşıyacağız ve bu bir kaç yıl sürebilir" dedi.
- Güncel
- 18.01.2019
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