Ayrılık ateşi

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Edirne'den geldi. Emre Şahin (22) ile Kübra Olgun (21), 3 aylık evliliğin ardından boşandı. Şahin, dün Olgun ile ailesinin birlikte yaşadığı eve giderek konuşup, barışmak istedi. Ancak kadın, olumsuz yanıt verdi. Öfkelenen adam, pompalı tüfekle Olgun'u vurdu. Daha sonra da tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şahin hastaneye kaldırıldı.
Kübra Olgun, henüz 21 yaşındaydı. Kadın cinayetine kurban gitti.
Kübra Olgun, henüz 21 yaşındaydı. Kadın cinayetine kurban gitti.
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