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Ayrılık ateşi

’de eski koca, bir süre önce ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı. Aynı silahla intihara kalkıştı

Ayrılık ateşi
Kadın lerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'den geldi. Emre Şahin (22) ile Kübra Olgun (21), 3 aylık evliliğin ardından boşandı. Şahin, dün Olgun ile ailesinin birlikte yaşadığı eve giderek konuşup, barışmak istedi. Ancak kadın, olumsuz yanıt verdi. Öfkelenen adam, pompalı tüfekle Olgun'u vurdu. Daha sonra da tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şahin hastaneye kaldırıldı.


Kübra Olgun, henüz 21 yaşındaydı. Kadın cinayetine kurban gitti.

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