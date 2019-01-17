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ından dram çıktı

İntiharından dram çıktı
Adana'da Perihan Büyükbayram (44), önceki gün bir binanın sitesinde ölü bulundu. Genç kadının üzerinden ailesine yazılmış notu bulundu. Notta, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Arkamdan kimse üzülmesin, ben ölünce kimse acı çekmesin' yazdığı belirtildi. Büyükbayram'ın kanser olduğunu ailesinden gizlediği belirlendi.

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