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evliliği

FETÖ evliliği
Terör örgütü 'nün 'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan eski Teğmen Aydın P., FETÖ evliliğini anlattı. Şüpheli, eşiyle örgüt vasıtasıyla tanıştığını ve mahrem imamlar nezaretinde 3 ayrı evde buluştuktan sonra evlenme kararı aldıklarını açıkladı. Aydın P., örgütsel toplantılara katılmanın şifresinin ise "Çay içmeye geleceğim" olduğunu vurguladı.

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