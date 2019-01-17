FETÖ evliliği

Terör örgütü FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan eski Teğmen Aydın P., FETÖ evliliğini anlattı. Şüpheli, eşiyle örgüt vasıtasıyla tanıştığını ve mahrem imamlar nezaretinde 3 ayrı evde buluştuktan sonra evlenme kararı aldıklarını açıkladı. Aydın P., örgütsel toplantılara katılmanın şifresinin ise "Çay içmeye geleceğim" olduğunu vurguladı.
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