CHP dün Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir toplantı düzenledi. Ancak CHP Ankara milletvekili Levent Gök, mazeret bildirerek salona gelmedi.
Kılıçdaroğlu ise coşkuyla kürsüye geçti! Gök'ün yokluğunu dile getirmek istedi. "Bu toplantıda bir eksiğimiz var, sayın Levent G.t." dedi. Salon buz kesti. Gaf ise Twitter'da birinci sıraya yerleşti.
İyi ki varsın be Kemal bey. Yüzümü güldürdün.
2019'un ilk gafı hayırlı olsun.
RTÜK, hani ceza nerede?
Film gibi adamsın vesselam.
Bu nedir ya şaka mısın sen :)
Cem Yılmaz'dan daha komik.
Oynamayın adamın ayarlarıyla.
Levent beyi aralarında bu şekilde çağırıyorlar belli ki :)
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