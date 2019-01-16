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Kardeş katili

Kardeş katili
İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında pazar günü çıktı. Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride uyruklu Rava Kallajo'nu (25) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Kallajo'nun önce boğazının kesildiği, ardından sırtından bıçaklandığı belirlendi. Polis, kadının erkek kardeşi A.K ve kardeşinin arkadaşı M.D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet suçunu itiraf eden A.K. tutuklandı. M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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