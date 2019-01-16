Devletin şefkat evi

2016 Cizre - PKK'lı teröristler vatandaşın evini başına yıktı...





Cizre İlçesi'nde teröristlerin saldırılarının yoğunlaştığı Cudi Mahallesi'nde kazılan çukurlar, tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesi ve ateşe verilmesi nedeniyle evleri yıkılan terör mağdurları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca inşası süren 3 bin 87 konuttan 2 bin 470'i tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 947 konut ve 145 iş yerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. 617 konut, 55 iş yeri, bir cami ve bir taziye evinin yapımı sürüyor. Vatandaşların 90, 120 ve 140 metrekarelik modern konutlara yerleşmesiyle bir dönem silah ve patlama seslerinin yükseldiği mahallede, yeniden çocuk sesleri yankılanmaya başladı.