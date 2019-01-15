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'de bir kayık battı

’de ördek avına çıkan grubun bulunduğu kayık, battı. 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı...

Bir kayık battı
Ördek avı faciayla bitti. Korkunç olay önceki gün 'de meydana geldi. Mustafa Ölmez (46), kardeşi Erkin Ölmez (43), arkadaşları Hüseyin Karakuş (37) ve Mesut Yıkılmaz (58), ördek avına çıktı. Yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, alabora oldu. ekipleri, Karakuş'u kurtardı. ile kardeşi ile Yıkılmaz'ın cesedi bulundu. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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