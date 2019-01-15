Ördek avı faciayla bitti. Korkunç olay önceki gün İzmir'de meydana geldi. Mustafa Ölmez (46), kardeşi Erkin Ölmez (43), arkadaşları Hüseyin Karakuş (37) ve Mesut Yıkılmaz (58), ördek avına çıktı. Yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, alabora oldu. AFAD ekipleri, Karakuş'u kurtardı. Mustafa Ölmez ile kardeşi Erkin Ölmez ile Yıkılmaz'ın cesedi bulundu. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Güncel
- 15.01.2019
- Gazete
İzmir'de bir kayık battı
İzmir’de ördek avına çıkan grubun bulunduğu kayık, battı. 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı...
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