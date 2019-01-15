Falezlere çıkan kadın, polisi alarma geçirdi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. A.B., 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, kadına inmesi için çağrıda bulundu. Polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., yürekleri ağza getirdi. Kadın, "Öyle etrafa bakıp, manzara izliyordum. Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim" dedi. A.B., karakola götürüldü.
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