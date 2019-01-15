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'da dehşet veren olay!

Falezlerde a kalkışan kadın polise ‘manzara izliyordum’ dedi.​

FakeZ
Falezlere çıkan kadın, polisi alarma geçirdi. Olay dün 'da meydana geldi. A.B., 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. a kalkıştı. Vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, kadına inmesi için çağrıda bulundu. Polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., yürekleri ağza getirdi. Kadın, "Öyle etrafa bakıp, manzara izliyordum. Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim" dedi. A.B., karakola götürüldü.

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