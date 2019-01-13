CHP, ittifak ortağının adını yanlış yazdı!

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Engin Camcı, önceki günlerde beraberindeki partililerle birlikte, İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. CHP Çerkezköy İlçe Teşkilatı daha sonra resmi sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşıp "Yeni Parti İlçe Başkanı Sn. Yasemin Erseçkin ve İlçe yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi sunduk" yazdılar. "İYİ Parti" yerine "Yeni Parti" yazılması şaşkınlıkla karşılanırken, paylaşım "CHP ittifak ortağının bile adını bilmiyor" yorumlarına neden oldu. CHP İlçe Teşkilatı yapılan hatayı bir süre sonra fark etti ve "Yeni Parti" yazan kısmı "İYİ Parti" olarak değiştirdi.