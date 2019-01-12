Bursa Karacabey'de belediye ekipleri parklarda sokak ve yemleme çalışması yaptı. Bu sırada fark edilen yavru baykuş görevliler tarafından korumaya alındı. Belediyeye götürülen yavru baykuş Belediye Başkanı Ali Özkan'ın masasına kondu. Yavru kuşu makam odasında ağırlayan Başkan Özkan, "Bu sevimli baykuş bakımı yapıldıktan sonra doğal hayatına bırakılacak" diye konuştu.
- Güncel
- 12.01.2019
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