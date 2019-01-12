Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu.
Türkiye'nin farklı birliklerden İdlib sınırındaki Yayladağı ilçesi gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında seyretti.
Ardından tanklar bölgedeki arazide sisleme ve manevralar yaparak, çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.