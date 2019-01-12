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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 15:21

Son dakika: 'dan sınırında eğitim

, 'deki gelişmelerin ardından Hatay sınırında eğitim faaliyetlerine başladı.

İdlib'deki gelişmelerin ardından TSK'dan flaş hamle!

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye'nin farklı birliklerden sınırındaki Yayladağı ilçesi gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında seyretti.

Ardından tanklar bölgedeki arazide sisleme ve manevralar yaparak, çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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