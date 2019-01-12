Ölümüne k'aşk'

Tek kask nişanlısının canını kurtardı, kendisini canından etti. Üzücü olay dün İzmit'te meydana geldi. Uğur Türkyılmaz'ın (31) kullandığı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan yol temizlik aracına çarptı. Kazayı görenler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Türkyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin nişanlısı Serpil Ateş (26) ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Türkyılmaz'ın kaskını Ateş'e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uğur Türkyılmaz'ın ölümü başta nişanlısı Serpil Ateş ve sevenlerini yasa boğdu.
Uğur Türkyılmaz'ın ölümü başta nişanlısı Serpil Ateş ve sevenlerini yasa boğdu.
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