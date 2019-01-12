Adana'da 13 katlı apartmanın üst katındaki dairede dün yangın çıktı. Bakıcı Ayşe Balcı, 2 yaşındaki Toprak Kürklü'yü alarak dışarı çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine endişeyle apartmanın önüne giden anne Yağmur Kürklü, gözyaşları içerisinde kucağına aldığı çocuğuna uzun süre sarıldı. Büyük oranda hasar oluşan evdeki yangının klima motorundan çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.
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