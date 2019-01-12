SAMSUN'da H.B. (34), kaza yaptığı cipini sanayide yol kenarına park etti. Kaportacı F.M. (41), sahibinden habersiz 60 bin liralık aracı C.Y.'ye (41) belgeleri bulunmadığı halde hasarlı diye yaklaşık 10 bin liraya sattı. Cip çekiciye yüklenerek Ankara'ya götürüldü. Aracın sahibi şikayetçi oldu. C.Y. ve M.T.A. Ankara'da, F.M. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Güncel
- 12.01.2019
- Gazete
Hırsızdan satılık!
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