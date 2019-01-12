Bugünkü
Takvim

Hırsızdan satılık!

Hırsızdan satılık!
SAMSUN'da H.B. (34), kaza yaptığı cipini sanayide yol kenarına park etti. Kaportacı F.M. (41), sahibinden habersiz 60 bin liralık aracı C.Y.'ye (41) belgeleri bulunmadığı halde hasarlı diye yaklaşık 10 bin liraya sattı. Cip çekiciye yüklenerek 'ya götürüldü. Aracın sahibi şikayetçi oldu. C.Y. ve M.T.A. Ankara'da, F.M. ise 'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHırsızdan satılık!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri