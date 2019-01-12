Bir buket acı

Cinayete kurban giden üniversite öğrencisi toprağa verildi. Babası kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istedi. Ukrayna'da üniversite öğrencisi Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), 31 Aralık gecesi, Yıldız'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından katledildi. İstanbul'a kaçan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babaa Levent Yıldız tarafından teslim alınan Yıldız'ın cenazesi, dün hava yoluyla Hatay'a getirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken yakınları cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı. Genç kızın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Kadınların omuzlarında taşıdığı Buket'in cenazesi toprağa verildi. Baba Yıldız, "'Cennet kadınların ayaklarının altında' diyoruz ama yetmiyor. Bu cenneti ayakların altından almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar azalır, yok olur. Katil, gerçek olmayan iddialar ortaya attı" diye konuştu.
Genç kızın tabutunu kadınlar taşıdı. Bu sırada gözyaşları sel olup aktı.
Zeynep Hüsünbeyi, arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı. Genç kızın ölümü büyük üzüntüye neden oldu.
Eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani tarafından boğazı kesilerek öldürülen Buket Yıldız, henüz 20 yaşındaydı.
Genç kızın tabutunu kadınlar taşıdı. Bu sırada gözyaşları sel olup aktı.
Zeynep Hüsünbeyi, arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı. Genç kızın ölümü büyük üzüntüye neden oldu.
Eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani tarafından boğazı kesilerek öldürülen Buket Yıldız, henüz 20 yaşındaydı.
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