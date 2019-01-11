Garsonluk yapan adam büyük bir ihmal sonucu bacağını kaybetti. Akılalmaz olay İzmir'de meydana geldi. Bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik (50), 2014'te, ağaçtan düşüp bacağını kırdı. Hastaneye kaldırıldı, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ameliyata alındı. Bacağındaki yaralar iyileşmedi. Doktor ise bir sorun olmadığını söyledi. Ancak durumu daha da kötüleşti. Özçelik'e bacağının diz altından kesilmesi gerektiği bildirildi. Salı günü ameliyata alınan talihsiz adamın sağ bacağı, diz altından kesildi. Özçelik, "Geçen nisan ayında bacağının bu hale gelmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Hukuk mücadelemi sonuna sürdüreceğim" dedi. G.B. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.
- Güncel
- 11.01.2019
- Gazete
Sağlam çıkamadı!
İzmir’de bacağı kırılan garson hastaneye gitti. Ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan sağ bacağı, diz altından kesildi. Talihsiz adam, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
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